Coriano, arriva l’infermiere di famiglia

L’infermiere di famiglia e comunità arriva a Coriano e si presenta come un "alleato per la salute" sottolineano dall’Ausl Romagna. Stasera al teatro di Coriano si terrà la presentazione del nuovo servizio per un’assistenza sempre più di prossimità. Alle 21, nella sala Isotta del teatro CorTe, verrà illustrata ai cittadini il servizio dell’infermiere di famiglia e comunità.

Questa nuova figura andrà a operare in sinergia con i medici di famiglia e i pediatri, per le cure territoriali, prendendo in carico gli utenti a media o bassa complessità assistenziale, sia all’interno della Casa della comunità che al domicilio dell’utente. "Si tratta – spiega l’Ausl – di un servizio gratuito introdotto per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, anche in fase di prevenzione, con l’obiettivo di avvicinare le persone, specie quelle più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della comunità, a garanzia di percorsi più facili, veloci, risolutivi".