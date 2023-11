Coriano, autunno caldo nel regno dell’oliva

Coriano dedica una settimana all’olio. La Fiera dell’Oliva e dei prodotti autunnali inaugura domenica per replicare il 26 novembre. D’altronde è questa la terra degli ulivi. Infatti in tutta la regione si contano 4mila ettari di terreni coltivati di cui la superficie più elevata, ben 1600 ettari, è concentrata nel Riminese. Ci sono più uliveti qui che in tutta la provincia di Forlì-Cesena. Dal correggiolo al frantoio, moraiolo, leccino e selvatico le varietà sono diverse. Un patrimonio e una filiera che muove numeri importanti. La Fiera è l’evento che si ripete e porta a Coriano migliaia di presenze. Una manifestazione che quest’anno ha ottenuto il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Ad anticipare gli stand in piazza, i coltivatori e naturalmente l’oliva e l’olio sarà un convegno organizzato da Coldiretti Rimini previsto per la giornata di domani, dal titolo ‘L’olio tra cultura, economia e legalità’. Appuntamento in Sala Isotta dalle 10 alle 12.30. A fare gli onori di casa il sindaco Ugolini. Parteciperanno Guido Cardelli Masini Palazzi, presidente Coldiretti Rimini, Stefano Cerni, assaggiatore professionista di olii vergini e altri esperti del settore. Concluderà i lavori la senatrice e vicesindaco del comune di Coriano, Domenica Spinelli.

Intanto ieri mattina "sono partiti gli allestimenti nel centro storico – dice il sindaco Gianluca Ugolini - in vista del più importante evento autunnale di Coriano che quest’anno si onora del riconoscimento del patrocinio del ministero dell’Agricoltura. Un impegno a fare sempre di più grazie all’eccezionale macchina organizzativa della Pro Loco e di vari attori coinvolti alla buona riuscita della manifestazione, a partire dai frantoi del territorio". Il taglio del nastro della Fiera alle 10,30 di domenica in via Garibaldi. Sarà un percorso ininterrotto di prodotti ed espositori che partirà dalla piazzetta all’ingresso di Coriano di fronte alla chiesetta degli Orfani per snodarsi lungo la via Garibaldi, le piazze Don Minzoni e Mazzini fino all’altezza del Parco dei Cerchi. Saranno presenti l’Associazione Frantoiani Oleari della regione Emilia Romagna con la Casa dell’Olio, Cna Agroalimentare Rimini, Consorzio Verde & Sole e 10 frantoi del territorio con degustazioni e assaggi di bruschette. Sarà l’occasione per mostrare come l’olio sposa i piatti e i prodotti del territorio. Un’occasione per assaggiare l’olio novello e piatti di alta qualità preparati da chef con materia prime a chilometro zero. Dal risotto ai funghi agli strozzapreti al ragù bianco e zuppa frantoiana la Fiera dell’oliva sazierà anche il palato.

Andrea Oliva