Coriano, chiuso per dieci giorni l’ufficio postale

Dieci giorni di chiusura per l’ufficio postale di Coriano paese. Da ieri mattina l’ufficio che si trova in via Garibaldi 211 ha le porte chiuse al pubblico. Rimarrà così fino al 19 marzo "salvo diversa organizzazione che verrà tempestivamente comunicata" precisano da Poste italiane. L’interruzione del servizio si è resa necessaria per completare i lavori all’impianto di climatizzazione interno. Nei prossimi giorni saranno fruibili in alternativa gli sportelli di Cerasolo d’Ausa, in via Ausa 70/G, e l’ufficio postale di Ospedaletto, in via Togliatti 3, entrambi con apertura al mattino e Atm Postamat disponibile H24.