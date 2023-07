Coriano, dal Comune fondi per il sociale e per il digitale Il Comune di Coriano stanzia 68 mila euro per sostenere gli alunni diversamente abili e potenziare gli educatori scolastici, portando l'investimento complessivo a 370 mila euro. Inoltre, 80 mila euro sono destinati a progetti di inserimento lavorativo per adulti disabili.