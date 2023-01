Coriano dedica una panchina a SuperSic per il suo compleanno

Una panchina per Marco. In occasione delle celebrazioni del patrono di Coriano, San Sebastiano, si è anche celebrato il compleanno del Sic. Musica con la banda della Città di Coriano dopo la messa che si è tenuta nella chiesa Santa Maria Assunta officiata da don Fiorenzo e don Stefano. Erano presenti i sindaci Gianluca Ugolini, Daniela Angelini e Fabrizio Piccioni. Nel pomeriggio nuove emozioni. Alla presenza di Paolo Simoncelli è stata inaugurata una panchina realizzata dai ragazzi del gruppo Festa x Far Festa nel giorno del compleanno in cui Marco Simoncelli. Quest’anno sarebbero stati 36 anni. La panchina ‘Sic58’ verrà posizionata nella strada pedonale del paese, a pochi metri dalla scalinata della chiesa.