Coriano, ecco la mappa per i ciclisti

Il territorio corianese a portata di mappa. Le strade in questione sono percorsi dove fare trekking in compagnia o da affrontare in mountain bike. "Un’inedita Carta del territorio – spiegano dal municipio – consentirà in un unico colpo d’occhio di avere un quadro complessivo dei percorsi e degli itinerari pensati per ciclisti esperti ma anche per famiglie con bambini al seguito e appassionati. Tra sentieri delle cantine, percorsi Cai e itinerari dedicati, la scelta è ampia e variegata". Nella carta sono indicati anche tre specifici itinerari. Il primo è di carattere storico con la Linea Gotica, poi c’è quello religioso con l’indicazione dei luoghi di culto e del Castello Malatestiano, infine il terzo è dedicato ai luoghi del campione Marco Simoncelli. "Cantine vitivinicole ed agriturismi sono un fiore all’occhiello di questo territorio – spiega l’assessore Anna Pazzaglia –. Non solo. Percorsi da trekking o per mountain bike permettono di muoversi in sicurezza e godere del proprio tempo libero lontani dal traffico".