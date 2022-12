Coriano frena le tasse: "Nessun aumento e lotta all’evasione"

"Tasse comunali invariate, mantenimento del livello di servizi e di tutti i sostegni sociali, grande attenzione alla spesa gravata in questo particolare periodo dall’aumento dei costi di energia e materie prime". La giunta comunale di Coriano si presenta così ai cittadini con il bilancio di previsione per il 2023 passato ieri sera in consiglio comunale per l’approvazione.

"Sul fronte delle entrate - spiegano dal municipio - sono state confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale, nonostante i rincari dei prezzi dovuti all’inflazione ed al caro bollette. Confermate anche le aliquote e i gettiti dell’Imu e dell’addizionale Irpef pur nell’incertezza dell’entrata in vigore della legge regionale sull’urbanistica che limita l’edificabilità dei suoli con impatto negativo sul gettito Imu. A questo proposito, anche alla luce dei nuovi valori delle aree edificabili approvati a dicembre 2022, si è prevista una riduzione di gettito di 150mila euro". Sul recupero dell’evasione il Comune mira ad arrivare a 680mila euro. Nell’ambito della scuola il Comune è deciso a investire ben 300mila euro per gli educatori di sostegno. "Non introduciamo aumenti sulla tassazione e potenziamo i servizi, a partire da quelli socio-educativi - dice il sindaco Gianluca Ugolini -. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie e le fasce deboli".