Coriano, i conti del Comune tornano

Mutui ridotti del 65% in dieci anni. Il Comune di Coriano presenta il rendiconto di gestione del 2022 e "il trend è positivo per i conti pubblici" spiegano dal municipio. Per il 2022 si parla di 14.598.467 euro, in crescita rispetto al rendiconto dell’anno precedente che risultava di 13.521.146 euro. "Il primo dato rilevante è la riduzione del debito mutui sceso progressivamente da 18 milioni di euro nel 2012 a 6.509.359,98 euro nel 2022. II Comune ha proseguito la strada di una gestione finanziaria oculata e attenta. Dati alla mano ha chiuso l’esercizio finanziario 2022 con un fondo cassa pari 8.134.465,37 euro, risorse destinate agli investimenti 393mila euro, risorse vincolate 3 milioni di euro, e un avanzo libero pari a 1,3 milioni". Per il sindaco Gianluca Ugolini "senza aumentare le tasse a carico dei cittadini nonostante l’impennata dei prezzi a partire dal caro energia, che ha coinvolto il pubblico come il privato, siamo in grado di mantenere stabilmente i conti in ordine, destinare risorse per gli investimenti, garantire sempre servizi di qualità e di riqualificazione. Le risorse provenienti dall’avanzo libero verranno destinate per l’efficientamento energetico e straordinaria manutenzione del teatro CorTe, i cimiteri, le scuole, la biblioteca e l’impianto di tennis in via Piane".