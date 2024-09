Coriano in lutto: addio al pittore Costantini: "Artista colto e raffinato"

Se n’è andato il pittore Pier Antonio Costantini. Nativo di Montescudo, era a Coriano che aveva trovato casa insegnando il suo amore per la pittura ai tanti allievi che negli anni hanno frequentato la scuola ‘Ivo Casadei’ a Cerasolo Ausa, diretta a quattro mani con il maestro Mario Massolo. "Sono profondamente addolorata per la scomparsa del maestro Pier Antonio Costantini, artista colto, raffinato, proiettato nel trasmettere il suo amore per la pittura": lo ricorda così la vicesindaca e senatrice Mimma Spinelli.