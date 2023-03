Coriano, si amplia l’organico del Comune: cinque assunzioni

Il Comune di Coriano procede all’assunzione di nuovo personale con prospettive di stabilizzazione e valorizzazione delle competenze. Sono 3 i concorsi pubblici per l’assunzione di 5 nuove figure professionali, di cui due già banditi per la copertura dei ruoli di istruttore direttivo tecnico responsabile dell’area servizio urbanistica ed edilizia e di nuovi profili di istruttore urp, servizi e demografici (tre posti). Per l’individuazione di quest’ultimi, dopo una prima fase di valutazione dei requisiti, si procederà in aprile alle prove orale e pratica. A breve verrà inoltre indetto un altro concorso rivolto alla selezione di un ‘operatore esperto’ per il settore lavori pubblici. "Grazie ad una gestone oculata dei conti investiamo in nuove risorse e sulla macchina amministrativa dell’ente" commenta l’assessore al Personale e vicesindaco Domenica Spinelli.