Coriano, Terminati lavori di sistemazione e riqualificazione stradale

A Coriano proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione stradale. Nella frazione di Cerasolo sono terminati i lavori di sistemazione di via del Sole con il rifacimento dei marciapiedi, della fognatura bianca con la sostituzione delle griglie per consentire un regolare deflusso delle acque e l’asfaltatura complessiva della strada, compresi i due parcheggi adiacenti, fino alla rotonda con via La Pastora e via Monte Pirolo per un investimento di 66mila euro. Entro oggi saranno conclusi i lavori di asfaltatura di viale Pablo Neruda partiti questa mattina. "Questi sono solo alcuni degli interventi, altri partiranno a breve come il piano asfaltature dal centro alle frazioni – commenta l’assessore Roberto Bianchi – e che interessano in maniera diffusa il territorio comunale. In calendario lavori di sistemazione e messa in sicurezza di via delle Mimose per un importo di 30mila euro a Coriano capoluogo e interventi localizzati ai marciapiedi di via Berlinguer e via delle Rose".