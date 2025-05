Coriano, un abbraccio per disegnare il nuovo asilo nido

Il cantiere del nuovo asilo nido di Coriano prende forma e comincia a delinearsi il nuovo stabile di via Fleming. Lo schema planimetrico del nuovo asilo, esteso su una superficie di 1000 mq, è a corte aperta per enfatizzare il rapporto tra l’edificio e il giardino. Le pareti sono stondate, con la forma sinuosa, metafora di abbraccio e accoglienza. La copertura verde è un elemento progettato per rafforzare l’armonia tra edificio e ambiente. La struttura migliora la qualità dell’aria e riduce il consumo energetico, è realizzata con un investimento di 3 milioni e 900 mila euro, di cui oltre 1 milione finanziati dai fondi Pnrr.