Coriano. Una task force per i bandi del Pnrr

Prosegue la riorganizzazione della macchina comunale a Coriano con la costituzione di un ufficio bandi, gare e Pnrr. Dopo aver messo mano al personale con la programmata assunzione tra il 2023 e il 2024 di 11 dipendenti, la Giunta comunale ha dato il via libera al gruppo di lavoro che sarà deputato ad intercettare e gestire i bandi Pnrr, monitorarli per l’assegnazione delle risorse e valutare l’eventuale interesse dell’ente a parteciparvi. L’ufficio bandi, gare e pnrR avrà anche la funzione di proporre sinergie con altri enti per potenziare la possibilità e la capacità di intercettare i fondi. L’ufficio sarà composto da 4 dipendenti, 2 funzionari, un istruttore amministrativo e un capo area, Lorenzo Spataro, già in servizio al comune di Coriano, e dovrebbe essere completamente operativo alla fine dell’anno in concomitanza all’ingresso di nuovi dipendenti.