Coriano, verde e ciclabili in ‘cambio’ delle palazzine

Percorsi ciclabili, verde ad uso pubblico, interventi sulla viabilità e posti auto. Sono le contropartite che il Comune di Coriano otterrà dalla realizzazione di due piani particolareggiati di iniziativa privata. Gli interventi riguardano le frazioni di Sant’Andrea in Besanigo e Coriano capoluogo. Ieri sera sono passati in consiglio comunale le controdeduzioni alle osservazioni e approvazione dei progetti denominati ‘Espansione residenziale, circonvallazione est e rotatoria a Coriano’ e ‘Nuova Residenza a S. Andrea in Besanigo’. Il primo intervento coinvolge la zona tra via del Balcone, via Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Guido Rossa. Il privato costruirà palazzine e per il pubblico lo svincolo stradale con sfondamento in via del Balcone. Arriverà una nuova pista ciclabile, nuovi marciapiedi, 2.632 metri quadrati di verde pubblico, 50 posti auto e un lotto edificabile per l’edilizia convenzionata. Il secondo intervento si sviluppa in via Vivaldi, a S. Andrea in Besanigo, in 3 lotti edificabili residenziali con la realizzazione di aree verdi e parcheggi pubblici. Per una superficie di circa 7mila metri quadrati si prevedono nuovo residenziale, verde per 944 metri quadrati e un parcheggio da 34 posti. Ci sarà anche una pista ciclabile.