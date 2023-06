Cornicione pericolante in municipio Sigilli per i lavori di messa in sicurezza

Si stacca l’intonaco dal cornicione del municipio di Santarcangelo, scatta l’intervento di messa in sicurezza, che si svolgerà oggi dalle 8 alle 17. In queste ore sarà istituito il senso unico alternato nel tratto di strada antistante il municipio, tra via Dante di Nanni e via Pascoli e non si potrà passare nemmeno a piedi. La ditta autorizzata a operare su edifici storici sottoposti a vincolo di tutela, effettuerà la rimozione delle porzioni di cornicione che si stanno distaccando e metterà in sicurezza l’intera facciata. La prossima settimana saranno installate reti di contenimento fino a fine lavori. Altro senso unico alternato è in programma tra via XXIV Maggio e via Righi, per il cantiere di Hera sulla rete idrica e la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto drenante, i pozzi Bornaccino e Ceccarino. Dal lunedì al venerdì fino al 7 luglio, dalle 7 alle 19, il senso unico sarà regolato da semaforo.