Coro di no contro il maxi-allevamento di polli

Adesso è proprio un coro. Un coro di no. L’allevamento intensivo di polli targato Fileni a Cavallara di Maiolo continua ad incassare il pollice verso delle associazioni, oltre che del Comitato ‘Per la Valmarecchia’ (forte di 180 iscritti) e di un imprenditore di peso come Manlio Maggioli. Alla lista di contrari si aggiungono ora Confesercenti Rimini e Cna Novafeltria. L’associazione dei commercianti per la verità aveva già espresso la propria contrarietà, ma attraverso la sede di Pesaro. Ora è invece Confesercenti Rimini a scendere in campo. "La realizzazione di un nuovo allevamento intensivo di polli a Cavallara di Maiolo è in contraddizione con la vocazione turistica della Valmarecchia. – attacca il presidente Fabrizio Vagnini – Noi diciamo no alla realizzazione del nuovo allevamento di pollame, auspichiamo invece uno sviluppo economico in linea con l’inclinazione della Valmarecchia: una località dedita all’accoglienza, alla ristorazione, all’agricoltura sostenibile, al tempo libero, ai percorsi in bicicletta e camminate". L’allevamento intensivo non genererebbe neanche un indotto occupazionale ("darà lavoro solo a 3-4 persone") e se negli anni Settanta esisteva già un impianto nella stessa zona, "nel frattempo gli obiettivi e sviluppo della Valmarecchia sono cambiati radicalmente e hanno intrapreso un’altra strada".

Anche Cna Novafeltria boccia l’allevamento Fileni in Valmarecchia, definito "una soluzione senza senso, un’iniziativa unilaterale portata avanti senza confronto e che peserebbe in modo drammatico sulle spalle dell’intera comunità della Valmarecchia".

"Si tratta di un processo decisionale calato dall’alto" è critico il presidente Marco Pazzini. Per Cna Novafeltria le 16 strutture di cemento previste in prossimità della fortezza e del borgo di San Leo andrebbero ad impattare in modo irreversibile sul paesaggio e nella quotidianità della vallata. L’associazione degli artigiani si augura "un complessivo ripensamento per evitare così di affossare definitivamente la Valmarecchia, territorio invece dalle importanti potenzialità".

Prosegue intanto su Change.org la petizione del Comitato Per la Valmarecchia, indirizzata al presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per fermare il nuovo allevamento intensivo di polli di Fileni che accoglierebbe – a regime – fino a 800mila polli all’anno. Le firme raccolte fino a ieri raggiungevano quota 4.720.

m. c.