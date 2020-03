Rimini, 14 marzo 2020 - Il terrore che hanno negli occhi. E’ questo che colpisce di più nelle persone che arrivano in ospedale dopo essere state contagiate dal coronavirus. Andrea Galeotti, 52 anni, è il responsabile della Direzione infermieristica dell’Ausl per l’intero ambito di Rimini. E’ lui che gestisce, prepara, organizza 1.600 infermieri e 400 operatori socio sanitari che lavorano all’interno degli ospedali di Rimini, Riccione, Santarcangelo, Cattolica e Novafeltria.

Paura. Questo leggete negli occhi di chi viene ricoverato dopo il contagio.

"Sì, una grande paura. I pazienti sono tutti molto spaventati, non dicono nulla ma negli occhi si legge il terrore. Da un giorno all’altro si trovano positivi al virus, sono soli, perché nessuno dei parenti li può accompagnare, vengono ricoverati in reparti ad alto contenimento per il rischio epidemiologico, quindi anche noi che li accompagnano siamo vestiti con scafandri e sembriamo arrivare da un altro pianeta".

Cosa cercate di fare per queste persone?

"Ancora di più quello che è il nostro ruolo: assisterli in tutti i modi, cercando di dare loro coraggio e conforto, cercando di colmare il vuoto provocato dall’assenza dei familiari, di contatti che possano dare a queste persone un po’ di coraggio. Devo dire che questa squadra di colleghi non si risparmia nemmeno un minuto: tutti dicono ‘voglio esserci anche io’. E lavoriamo dodici ore al giorno".

Come li ha organizzati per far fronte a questa emergenza?

"E’ stata rimodulata l’attività con un blocco delle ferie, ma devo dire che c’è stata una disponibilità immediata, una grande solidarietà da parte di tutto il settore infermieristico a sostegno anche dei colleghi delle terapie intensive che sono veramente sotto pressione. Poi sono state richieste nuove assunzioni".

Quanti infermieri dovrebbero arrivare?

"I numeri non sono ancora stati definiti esattamente ma sono tanti: almeno 70 in più nell’ambito riminese".

Una emergenza di questo livello l’hai mai vissuta prima?

"Faccio l’infermiere dal 1988 e, no, non l’ho mai vista perché questa non è solo un’emergenza sanitaria, perché siamo di fronte a qualcosa di nuovo ma è anche un’emergenza di tipo organizzativo. Bisogna pensare e rimodulare le attività a seconda delle esigenze".

Quale è il primo problema per il settore infermieristico, in questo momento?

"Prima i carichi di lavoro si sono riversati in modo massiccio soprattutto sui colleghi che operavano nell’emergenza. Adesso bisogna fronteggiare quelli che gravano sui reparti. Vorrei spendere alcune parole anche per tutti gli operatori socio sanitari che, anche in queste settimane veramente dure, stanno dando tutto il loro supporto in modo encomiabile".

L’assunzione di un alto numero di infermieri in tutte le Ausl della regione, è stata confermata anche dal commissario ad acta per l’emergenza coronavirus della regione Emilia Romagna, Sergio Venturi, ieri pomeriggio nell’ambito della presentazione della situazione relativa all’andamento dei contagi, delle guarigioni e delle riorganizzazioni delle strutture ospedaliere. Venturi ha sollecitato le varie università presenti in Emilia Romagna ad anticipare i diplomi di laurea del personale infermieristico.



