Rimini, 25 aprile 2020 - Il salvataggio di un capriolo caduto nella vasca del depuratore dell’impianto Galvanina è l’ultimo atto di un fenomeno diffuso anche nel Riminese. La progressiva conquista di spazi urbani e di marini da parte degli animali, conseguenza del confinamento in casa degli umani. Cinghiali, caprioli, conigli, tacchini selvatici, fagiani, lepri e delfini in quantità mai viste a pochi metri dalla riva, ma anche in porti e darsene.

Al netto di bufale e fake, come quella che giorni fa mostrava un cinghiale in libera uscita nel centro storico, l’invasione è sotto gli occhi di tutti. "Stiamo registrando una forte mobilità degli ungulati, a partire dai cinghiali – spiega Claudio Arrigoni, responsabile fauna selvatica per la Regione Emilia Romagna -. Non c’è traffico, gli animali non vengono ‘disturbati’ e quindi cinghiali e caprioli si fanno vedere facilmente anche di giorno, mentre in genere si muovono dopo il tramonto, spingendosi poi molto in basso nella pianura".

Tra le segnalazioni della presenza ‘urbana’ di cinghiali, quelle provenienti da Misano. "Abbiamo anche avviato – continua Arrigoni – con la Polizia provinciale una verifica sulla nidificazione di alcuni uccelli, specie il fratino, sulle spiagge del nostro litorale. Ci sono alcuni posti che teniamo sotto osservazione. Nel caso, dovremo prendere provvedimenti, circoscrivendo l’accesso alle persone, anche dopo il lockdown, per quei tratti di arenile. Abbiamo anche segnalazioni della presenza di lepri e fagiani, per i quali normalmente il virus siamo noi, che in questo periodo non hanno paura".

Dalla terraferma al mare il risultato non cambia. "Stiamo registrando tantissimi avvistamenti di delfini anche a ridosso del litorale – attacca Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea – seguono i pescherecci anche in branchi, senza alcun timore. In certe zone si sono spinti fino all’interno della darsena e neii porti. Così come per gli animali di terra, anche per i delfini ha indubbiamente un ruolo la riduzione del traffico nautico, dalle navi alle barche da pesca. Ma più che per occupare spazi ad essi solitamente interdetti i delfini vanno a caccia di pesci, di cibo, soprattutto cefali, che spesso si spingono nei porti".

Quanto al capriolo imprigionato nel depuratore, tra acqua e melma a quattro metri di profondità, il salvataggio, con imbracatura, è stato fatto congiuntamente da vigili del fuoco, dai veterinari dell’Ausl e dal personale del canile di Riccione dell’associazione Konrad Lorenz.