Rimini, 22 marzo 2020 - Quanti oggi? "Ne farò 220. Come ieri. Come l’altro ieri". Come tutti i giorni, da quando sono scattate le limitazioni anche sullo sport e sull’attività motoria all’aperta. Da quel momento Stefano Gregoretti, il famoso ultrarunner di Riccione, uno che ha girato il mondo con le sue imprese a piedi dopo anni di triathlon, fa 220 giri del giardino di casa ogni giorno.

"Ho preso le misure: ogni giro è circa 50 metri. Quindi fanno 11 km al giorno, più o meno. Di solito compio un paio di giri in più per stare sul sicuro". Gregoretti ha voluto raccontare il suo personale allenamento ai tempi del coronavirus anche sui social "per un semplice motivo: far capire a tutti che darsi un obiettivo, in questo momento così particolare, è utile per allenare il corpo ma soprattutto la testa. Ne abbiamo bisogno per superare giorni lunghissimi e pesanti per tutti noi".