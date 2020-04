Rimini, 24 aprile 2020 – L’hanno chiamato Rimini open space. E’ il progetto del Comune di Rimini per la cosiddetta ‘fase 2’, pensato per sostenere bar, ristoranti, locali e in generale tutti i pubblici esercizi, tra i più colpiti dall’emergenza Covid-19. Perché sono chiusi da un mese e mezzo e perché, quando riapriranno, per loro niente sarà più come prima: meno coperti, per effetto del distanziamento sociale imposto, e misure più stringerti per ridurre il rischio di contagio.

Da qui il pacchetto di iniziative per oltre 2mila attività di Rimini, che danno lavoro a 20mila persone, illustrato questa mattina dagli assessori Jamil Sadegholvaad e Roberta Frisoni. In spiaggia via libera al servizio di delivery dalle 12 fino alla mezzanotte, dando la possibilità di pranzare e cenare sotto l’ombrellone.

“Inoltre, come ci hanno chiesto i bagnini – dice la Frisoni – stiamo valutando, con Prefettura e Soprintendenza, la possibilità di far montare i dehor per allungare la stagione”. Per quanto riguarda i pubblici esercizi e anche i negozi, il Comune di Rimini metterà a disposizione gratuitamente spazi pubblici come strade, piazze, marciapiedi per permettere alle attività di allargarsi all'esterno. Per chi ha già un’autorizzazione per il suolo pubblico, questi spazi si aggiungeranno a quelli già in concessione.

“Valutiamo anche di usare tratti del lungomare”, aggiungono Sadegholvaad e la Frisoni. In questo modo "i locali potrebbero parzialmente recuperare i coperti a cui dovranno rinunciare per garantire il distanziamento sociale". Per quanto riguarda i dehors, infine, vista la situazione d’emergenza verrà chiesto alla Soprintendenza di autorizzare le strutture per almeno due anni.

Sul fronte dei tributi, sia per la Tari (tassa rifiuti) sia per la Cosap (il canone di occupazione del suolo pubblico, “stiamo lavorando per rimodularle – conclude Sadegholvaad – Per la Tari l’obiettivo è non farla pagare per i mesi in cui le attività sono rimaste chiuse”.