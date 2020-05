Rimini, 4 maggio 2020 - La fatidica data del 4 maggio è arrivata. Oggi si riparte e anche le aziende del Riminese riaccendono i motori per riprendere le attività, rimaste in sospeso, nel vuoto, come la stragrande maggioranza degli italiani dall’8 marzo scorso. Colpa di quel maledetto virus, il Covid 19, che ancora gira in mezzo a noi, seminando feriti e morti.



Leggi anche Fase 2, ecco la nuova autocertificazione



Paolo Maggioli, presidente di Confindustria Romagna, come riparte la zona di Rimini?

"Apriamo sì la fase due, ma bisogna anche che corrisponda una grande prudenza di tutti, dentro e fuori le aziende. Il virus è ancora in mezzo a noi, l’emergenza sanitaria non è finita. Dobbiamo essere tutti prudenti, lo sforzo deve essere enorme, ciascuno deve fare la propria parte. Si torna al lavoro, ma la normalità è ancora molto lontana".



Che cosa intende quando dice di fare attenzione fuori dalle aziende?

"Intendo che bisogna usare la massima cautela prima di arrivare al lavoro e poi dopo, quando si esce. Si useranno magari mezzi pubblici o si vedranno persone, in quelle occasioni occorrerà mantenere la massima attenzione ed essere quanto mai prudenti, usando i dispositivi di sicurezza ed evitando ogni possibile occasione di contagio"



Quante sono le aziende da noi che ripartiranno e come si sono organizzate?

"Diciamo che saranno il 75%, con un numero che può aggirarsi sui 250. Siamo certi che le aziende si sono attrezzate al meglio per garantire la sicurezza ai loro dipendenti. In più non si ripartirà a pieno regine, è un rientro che sarà a graduale, fatto con grandi sanificazioni e con tutti i criteri previsti per garantire il distanziamento sociale".



Come sarà garantita la sicurezza nelle aziende?

"Come Confindustria Romagna, d’intesa con le Ausl e la Regione presenteremo un protocollo molto concreto proprio in quest’ottica".



Facendo esami sierologici ai dipendenti?

"Questa è un’ipotesi di cui parleremo. Sarà molto importante per la mappatura e la sicurezza, resta, infatti, il grande problema degli asintomatici"



Qualche azienda oggi utilizzerà i termo scanner?

"Qualcuna in piena autonomia lo potrebbe anche fare".



Questa epidemia ci ha insegnato che si può anche lavorare da casa, non crede?

"Ci ha insegnato che per tante attività è possibile lavorare da remoto, magari non cinque giorni su cinque, ma si potrà farlo. Per qualcuno sembrava essere una modalità per lavorare meno, invece abbiamo scoperto che serve per lavorare meglio".



Che cosa altro ha insegnato questa epidemia?

"Ci ha insegnato che il tema della sostenibilità è diventato prioritario, per noi, ma soprattutto per i nostri ragazzi. Nessuno ha mai parlato di loro, sono stati eroici, ma sono allo stremo".

© Riproduzione riservata