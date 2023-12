Corpolò e San Vito, i cimiteri saranno sistemati a primavera

Con la primavera partiranno i lavori nei cimiteri di Corpolò e San Vito. La giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo. ad eseguire i lavori sarà Anthea. I cantieri dovranno concludersi nell’autunno del prossimo anno. Ad oggi il cimitero di Corpolò in via Maria Bambina, ha una superficie di circa 4.200 metri quadrati totali, tra aree verdi, vialetti e aree interne. Quello di San Vito, in via Emilia Vecchia, è ampio 6mila metri quadrati.

Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria che hanno l’obiettivo, per Corpolò, di ripristinare i camminamenti, ristrutturare le parti in cemento armato, consolidare il portale di accesso a uno dei blocchi di loculi, oggi lesionato. Verranno posizionati nuovi pluviali. Anche a San Vito saranno sistemati i camminamenti danneggiati e quelli troppo in pendenza. Il costo complessivo sarà di circa 100mila euro. Per il cimitero di San Lorenzo in Correggiano, la giunta ha previsto un ampliamento nell’area acquisita, con la posa del maggior numero possibile di posti salma fra loculi e inumazione. Il costo complessivo sarà di 350mila euro. Nel camposanto di San Martino Monte l’Abate, per un costo di 175mila euro, si interverrà sulle strutture e sulle facciate, ripristinando i camminamenti.