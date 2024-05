Corpus Domini, celebrazioni con il nuovo vescovo

Giornata di festa quella di ieri a San Marino per il Corpus Domini. La giornata di celebrazioni si è aperta al mattino sul Pianello con lo schieramento della Guardia del Consiglio e la Banda militare. Da Piazza della Libertà il corteo, con in testa i Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, ha raggiunto la Basilica del Santo. Ad attenderli c’era il rettore della Basilica, don Marco Mazzanti. A presiedere la liturgia il nuovo vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi che appena qualche giorno fa si è ufficialmente insediato a Pennabilli. Alla cerimonia hanno partecipato anche diversi esponenti del governo e insieme a loro le istituzioni militari e della vita politica e sociale del Paese. Conclusa la liturgia il corteo ha fatto ritorno sul Pienello per la deposizione del Santissimo Sacramento e la benedizione alla quale la Reggenza ha assistito dal balcone centrale di Palazzo Pubblico.