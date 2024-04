Corre la solidarietà: dal Motor Fest fondi per Arop e Croce rossa

Motori e solidarietà. L’edizione 2024 del Riccione Motor Fest ha chiuso con un successo straordinario, non solo di pubblico. Mentre in pista, tra i capannoni, le auto giravano ‘di traverso’ grazie ai maghi del drifting, le cassette per le donazioni ad Arop e Croce Rossa si riempivano. Alla fine il popolo degli appassionati ha versato spontaneamente 11mila euro nella due giorni, destinandoli alle attività delle due realtà: Arop, l’associazione riminese oncoematologia pediatrica, e la Croce rossa italiana sezione di Riccione.