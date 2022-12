Corriere scappa col furgone dopo l’incidente

Un furgone usato per le consegne a domicilio di oggetti acquistati online che finisce coinvolto in un incidente. Ma invece di fermarsi il conducente fugge via, spingendo sull’acceleratore per far perdere le proprie tracce. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi a Riccione, tra la via Adriatica e la via Alberobello, in zona Fontanelle, a pochi metri dal cimitero dei greci. Poteva essere un incidente come ce ne sono tanti, senza conseguenze gravi, ma il conducente del mezzo non si è fermato, anzi si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del comando intercomunale della Municipale che hanno svolto i primi rilievi e lanciato subito la ricerca per trovare il pirata della strada.

La Municipale può contare anche sulle telecamere disseminate sul territorio, in modo particolare quelle per controllare i flussi di traffico negli snodi principali. Oltre a questo ci sono le testimonianze da cui partire e il fatto non secondario che il furgone fosse usato per le consegne di oggetti acquistati online. Sono scattate così le ricerche che hanno portato a identificare il furgone che è stato coinvolto nell’incidente. Si tratta di un Citroën come se ne vedono tanti sulle strade soprattutto nei periodi delle festività. Il mezzo riportava il logo di una delle principali catene di commercio online che arrivano fin nelle case di chi prenota e compra sul web.

Una volta trovato il mezzo si è scoperto che alla guida c’era un cittadino ucraino di 41 anni. Qui in Italia è da tanto tempo, per l’esattezza una decina di anni, ed è residente a Riccione. La vera sorpresa è scoprire che l’uomo è noto alle forze dell’ordine per gli innumerevoli precedenti riconducibili al furto aggravato.

Non è finita qui perché la patente del 41enne è risultata per di più essere falsa. La patente è stata di conseguenza sequestrata mentre l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Le scoperte fatte dai vigili non si esauriscono con il documento falsificato, visto che da quanto emerso pare che il veicolo venisse utilizzato anche quando non erano previste consegne.