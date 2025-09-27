Corsa a ostacoli per il sottopasso: "È in ritardo, si apre per l’estate"

Percorso a ostacoli per il sottopasso ciclopedonale all’altezza del Grattacielo. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi, anche nell’ultimo consiglio comunale è tornato a incalzare la giunta sulla tabelle di marcia dei lavori che continua ad allungarsi. Il cantiere era partito nel febbraio del 2024, oltre un anno e mezzo fa. L’apertura al pubblico del sottopasso completato, sarebbe dovuta già avvenire, ma qualcosa è andato storto. "L’intervento che sta realizzando Rfi ha registrato una interferenza con una linea di telecomunicazioni, la cui risoluzione richiede opere molto impegnative, che sono state avviate proprio in questi giorni". Sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici, Mattia Morolli che in consiglio ha risposto a Renzi facendo il punto della situazione. La realizzazione dell’opera si sta dimostrando molto più complicata del previsto. L’interferenza ha portato a un cambiamento progettuale. "Solo a completamento di queste opere sarà possibile terminare le lavorazioni di adeguamento delle rampe". Servirà dunque pazienza perché fino a quando questa fase dei lavori non terminerà, l’intervento sulle rampe non potrà proseguire. Per chi si muove in bicicletta o in carrozzina, o semplicemente spinge il figlio nel passeggino, attraversare il sottopasso diviene impegnativo. Ma quell’attraversamento viene ritenuto dal Comune fondamentale ed è per questo che in estate l’amministrazione aveva chiesto a Rfi di mantenerlo aperto, anche se non completo. "L’allungamento dei tempi per l’esecuzione dei lavori è legato anche alla richiesta avanzata a Rfi di rendere fruibile il sottopasso nel periodo estivo, in considerazione dell’importanza di quel collegamento tra mare e centro storico e dell’affluenza turistica - riprende Morolli -. È stato quindi necessario sospendere temporaneamente le lavorazioni nel periodo proprio per consentire il passaggio in piena sicurezza dei cittadini e dei turisti". La prossima tappa da tenere in considerazione arriverà in novembre. "Le attività di risoluzione delle interferenze (in carico al gestore del servizio e non ad Rfi) si completeranno entro novembre. L’apertura definitiva del sottopasso è prevista a primavera inoltrata. In questi mesi saremo in stretto e costante rapporto con Rfi sia per monitorare l’avanzamento dei lavori, sia per collaborare allo scopo di mitigare al massimo gli impatti del cantiere nell’area. Stiamo valutando azioni che possano migliorare la fruibilità dell’attuale percorso alternativo su via Rodi, per migliorare il passaggio dei pedoni in attesa del completamento del sottopassaggio".

Andrea Oliva