Corsa ai centri estivi: ecco le linee guida fissate dal Comune

Il Comune di Rimini ha approvato le linee di indirizzo per la concessione delle scuole primarie come sedi di centri estivi per bambini e ragazzi tra i 3 e 17 anni. Per la realizzazione dei centri estivi l’amministrazione coinvolgerà, tramite dell’istruttoria pubblica, soggetti del terzo settore e privati, anche aventi scopo di lucro, che offrono servizi di pubblica utilità e di rilevante interesse sociale. Tra i criteri qualitativi previsti per la concessione degli spazi si ritrovano: l’accoglienza aperta e completa di bambini con disabilità, dietro la presentazione di uno specifico progetto educativo di inclusione; tempo di permanenza; ampiezza quantitativa e qualitativa dell’accoglienza; l’orario giornaliero di apertura; il periodo di realizzazione dei centri estivi; la presenza di un responsabile con ruolo di coordinatore; presenza di personale non volontario qualificato; la somministrazione di pasti; massima sostenibilità degli oneri per l’utenza.