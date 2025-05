Corsa ai chiringuito: saranno 25. Niente sconti su musica e deejay: "Faremo controlli a tappeto"

Parte la corsa ai chiringuito. Saranno tra i 20 e 25 quest’anno i chioschi a riva, da Torre Pedrera fino a Miramare, viste le richieste che stanno arrivando al Comune. Con alcune novità, come il Casita, il chiringuito al bagno 60 che sarà gestito quest’estate insieme al Barrumba e ai ragazzi dell’agenzia Locos travel. Il Comune ha pubblicato il vademecum con le linee guida: dalle dimensioni dei chioschi agli orari da rispettare per la somministrazione e la musica. Come un anno fa, i chiringuito potranno servire cibo e bevande dalle 7 fino a mezzanotte. Consentita musica di sottofondo dalle 9 alle 13 e dalle 16 a mezzanotte. Ma niente sconti su concerti e feste con deejay. Come anticipato su queste pagine dall’assessore Valentina Ridolfi, "i deejay, i concerti, gli spettacoli con animazione sono consentiti per un massimo di 64 serate durante l’estate, dalle 18,30 alle 23,30". Per "sole 2 serate nel corso della stagione si potrà chiedere e ottenere la deroga fino all’una di notte". L’altra deroga sarà concessa dal Comune per la Notte rosa e la notte di Ferragosto.

Ridolfi l’ha detto chiaro e tondo agli operatori: "Stop agli eccessi, saremo rigorosi con i controlli". L’anno scorso furono una decina le sanzioni, alcune accompagnate dalle denunce per balli abusivi. Ma Palazzo Garampi ha intenzione quest’anno di adottare una linea dura. "Il Comune ci ha ’avvertito’ – confermano Fabrizio Pagliarani, presidente dei bagnini di Confesercenti, e Mauro Vanni, a capo della cooperativa bagnini e dei balneari di Confartigianato – Quest’anno saranno fatti controlli più frequenti, a tappeto, durante gli eventi serali in spiaggia. Noi siamo d’accordo: i chiringuito sono un valore aggiunto della nostra spiaggia e fanno bene al turismo, ma occorre evitare il ripetersi di feste abusive e situazioni che creano problemi di sicurezza".

Manuel Spadazzi