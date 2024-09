Corsa allo sconto, all’isola torna la moda del Bellaria street market

Da domani a domenica, dalle 9 alle 23, torna il Bellaria street market. Una vetrina di tre giorni all’interno della splendida cornice del centro commerciale naturale dell’Isola dei platani. Tanti gli sconti in arrivo. I commercianti scendono in campo e propongono riduzioni fino al -70%. A detta dell’associazione saranno infatti: "tre giorni speciali e super convenienti per gli acquisti esclusivi della merce esposta davanti alle attività che partecipano. Domenica poi si unirà a questa iniziativa il mercatino a Km 0". Sarà poi "un’occasione anche per una passeggiata all’aperto, con la splendida cornice dei giardini fioriti del progetto Verdecomune asproflor, approfittando dello shopping tra mille occasioni e offerte nei vari negozi aderenti che espongono la locandina". Così il vicepresidente dell’associazione del centro commerciale naturale Massimiliano Stacchini: "Il Bellaria Street Market è un appuntamento consolidato negli anni. Solitamente, d’accordo con altri paesi europei, l’evento si svolge a fine marzo e fine agosto, in tempi di saldi. In questo modo i commercianti hanno la possibilità di andare in strada e poter vendere le merci invendute, ricavate dai magazzini, a prezzi più bassi". Di seguito i negozi dell’Isola dei Platani aderenti all’iniziativa: Arlecchino, Ely parfum, Globus abbigliamento, I monelli, La dolce vita boutique, La Manu abbigliamento, Linda boutique, Libreria pensieri belli, ottica Pesaresi, Qualità convenienza assortimento stile e moda, Symbol e Target.

a.d.t.