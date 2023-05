Corsa contro il tempo per abbattere le dune

Ruspe all’opera sulle spiagge nella zona sud di Riccione. Sono sei quelle che stanno spianando le dune, davanti a una trentina di bagni, in attesa di stendere ombrelloni e brandine. Si procede a pieno ritmo con l’intento di ultimare il lavoro per il prossimo fine settimana. Tempo permettendo. In ogni caso la spiaggia dovrà essere a posto per sabato 27 maggio, giorno in cui si aprirà ufficialmente la stagione balneare. Per questa data dovranno essere portati a termine tutti i lavori, anche quelli in corso da Pasqua al porto. "Nelle zone dove la spiaggia è stata spianata, operazione fatta a nostre spese, ci sono già lettini e ombrelloni, in alcune si sta finendo di montare le tende – premette Diego Casadei presidente della Cooperativa Bagnini –. Nella zona sud, all’incirca dall’ex colonia Bertazzoni in giù, le dune vengono spianate ora. Al momento sono impegnate tre squadre con sei mezzi. Siamo un po’ in ritardo, ma purtroppo la stagione è indietro, fa freddo, si vede solo qualche persona in passeggiata e le previsioni non sono ancora buone. Tempo permettendo, contiamo comunque di terminare tutti i lavori nel giro di una settimana". Al di là di tutto i bagnini tirano un sospiro di sollievo, perché grazie al secondo mega ripascimento, quest’inverno non c’è stata l’erosione degli anni scorsi. Come osserva Casadei, a nord ha contribuito pure l’apporto della sabbia prelevata dall’imboccatura del porto e quella arrivata da Rimini. Per eventuali emergenze estive, come conferma l’assessore al Demanio Christian Andruccioli, resta intatta la riserva di sabbia accumulata sull’arenile davanti all’ex colonia Enel, altro materiale è in giacenza in altri depositi. "Le attività di ripascimento sono state quasi tutte completate. La stagione si apre il 27, quindi lavoriamo intensamente anche per il dragaggio all’imboccatura esterna del porto. Il maxi-ripascimento ha dato intanto i suoi frutti". Nel frattempo le ruspe di Hera, per conto del Comune, si stanno occupano di spianare le dune davanti alle spiagge libere. Di proprietà comunale è pure la Zona Sette.

Nives Concolino