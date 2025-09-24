Corse saltate e studenti a piedi: "Le scuole devono farsi sentire"

"E’ inaccettabile che le corse negli orari di punta per studenti e lavoratori vengano tagliate". A intervenire a muso duro sulla situazione che sta vivendo il trasporto pubblico locale è la Cgil. Il problema è duplice, spiegano dal sindacato Simonetta Ascarelli, referente per la scuola, e Massimo Bellini per la Filt Cgil, settore trasporti. Quest’anno è bastata una manciata di giorni per ritrovarsi con corse saltate al mattino ed anche all’ora di pranzo, con studenti attaccati al cellulare per chiamare casa. Se si considera il fatto che Start Romagna in caso di emergenze nella copertura dei turni privilegia le corse scolastiche tagliando in altri orari della giornata, allora appare evidente come il problema della copertura dei turni, dunque del personale assente, abbia assunto ormai dimensioni preoccupanti. E’ quello che sottolineano dalla Cgil. "Serve urgentemente l’apertura di un tavolo sindacale di confronto con l’azienda e le autorità competenti, con l’obiettivo di prevenire e risolvere il problema, garantendo la continuità del servizio. Scuole e trasporto pubblico, il sistema deve iniziare a dialogare". Ascarelli e Bellini chiamano all’azione anche il comparto scolastico. "È fondamentale che le dirigenze e la comunità scolastica tutta, che quotidianamente subiscono i disagi causati dai ritardi, trovino un ambito nel quale far sentire la loro voce su questa problematica, insieme al resto delle parti coinvolte, a partire dalla Provincia di Rimini. Il coordinamento del sistema dei trasporti pubblici con le autonomie scolastiche non è più rinviabile in quanto fondamentale per garantire il diritto allo studio". Ieri le corse saltate durante tutto il giorno sono state una cinquantina, in flessione rispetto allo scorso venerdì. Ma già oggi è previsto che saltino 95 corse. Anche in questa occasione nelle altre provincie dove fa servizio Start Romagna, ovvero Forlì-Cesena e Ravenna, le corse saltate sono inferiori o assenti. Ieri a Ravenna ne sono saltate zero, mentre tra Forlì e Cesena, 21 nell’arco della giornata.

Il problema resta la copertura che gli autisti di Start possono offrire. Il personale è inferiore a quanto servirebbe per coprire senza patemi il servizio completo, e in caso di malattie o assenze la coperta diviene cortissima. Questo mentre, per la Cgil, sono migliorate le condizioni contrattuali rispetto al passato. "Il rinnovo del contratto nazionale si è ottenuto a dicembre, con aumenti che vanno dai 220 ai 240 euro mensili, oltre a una ‘Una Tantum’ di 500 euro. L’accordo sui neo-assunti, voluto fortemente da Filt Cgil e Faisa, prevede aumenti di 144 euro mensili per i nuovi assunti e un accordo sul Premio di risultato". La responsabilità del problema per il sindacato va cercata a Roma. “Ad oggi mancano ancora i decreti attuativi necessari per garantire le risorse destinate al Tpl. Se il Governo non recupererà le risorse per il Tpl, pari a circa 1 miliardo di euro a livello nazionale, entro i prossimi due mesi, le aziende non saranno più in grado di rispettare gli impegni contrattuali e molte di esse rischiano il default".

Andrea Oliva