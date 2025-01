Corsi di nuoto al coperto

Ripartono i corsi di nuoto della Polisportiva per tutti i livelli. E quest’anno ci sono due novità. Chi si iscriverà dal 3 febbraio ai corsi di nuoto principianti, intermedi e avanzati non dovrà più fare il conto dei giorni in cui lo stadio è chiuso all’utenza per la presenza di gare e campionati. Questo perché il 25 verrà inaugurata la copertura della vasca esterna. Rispetto agli altri anni non ci sarà solo la possibilità di svolgere attività durante la settimana, ma anche alla domenica. Prosegue l’iniziativa domenica in vasca, che consente di fare attività anche la domenica mattina. I giorni stabiliti per le aperture straordinarie sono domani e a seguire il 2 e 23 febbraio e il 2 marzo.