Corsi per albergatori, pacchetti e tour mirati per le vacanze Lgbtq+

Hanno un reddito in media sueriore (del 38 per cento), ma soprattutto fanno vari viaggi lunghi all’anno, anche 4 o 5. L’Emilia Romagna e la Riviera in particolare ora puntano forte sui turisti Lgbtq+, attraverso un progetto di 3 anni che porterà alla formazione degli operatori e alla creazione di eventi ad hoc, pacchetti e itinerari specifici. Per le strutture turistiche che aderiranno ci sarà la certificazione internazionale Queer Vadis, che definisce le linee guida essenziali, i comportamenti e le buone pratiche da adottare con i turisti Lgbtq+. "L’Emilia Romagna è sicuramente un terra fertile per questo tipo di turismo", sottolinea Alessio Virgili, ad del gruppo internazionale Sonders and Beach, che si occupa di turismo Lgbtq+ e affiancherà la Regione nel progetto. "L’Emilia Romagna è da sempre una terra attenta ai diritti – osserva l’assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni – Noi siamo stati i pionieri dell’accoglienza e abbiamo una grande tradizione dell’ospitalità". Ma "la storia non basta. Sappiamo di avere un enorme potenziale di turisti, speciamente stranieri, che ancora non riusciamo a cogliere a pieno". Da qui il nuovo progetto, "con l’obiettivo non certo di mettersi la medaglia, ma di rendere la nostra regione sempre più riconoscibile come accogliente e inclusiva per tutti".