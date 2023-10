Corsi per insegnare ai ragazzi delle scuole a difendersi dalle truffe on line

Le associazioni consumatori salgono in cattedra per combattere le truffe on line. Parte oggi il ciclo di lezioni contro le truffe on line rivolto agli studenti delle quarte e quinte superiori di San Marino. Un progetto che darà la possibilità di difendersi da uno dei reati più diffusi del nostro tempo, fortemente voluto dalle associazioni consumatori Ucs, Asdico e Sportello Consumatori, subito accolto favorevolmente dalla segreteria di Stato per l’Istruzione e dalla dirigenza scolastica. Sarà Francesco Casadei, information & security advisor a tenere il corso: "Un relatore d’eccezione che metterà al servizio degli studenti la professionalità e la grande esperienza anche a livello internazionale. Non verrà proposta la solita lezione ma i ragazzi dovranno tornare a casa con un tesoro, una nuova consapevolezza nell’approcciarsi alle tecnologie con le quali hanno tanta familiarità".

Oltre agli indubbi benefici che la tecnologia porta, "c’è un aspetto subdolo – sottolineano le associazione di consumatori – del quale ci si accorge tardi o non ci si accorge affatto. In questo modo è facile cadere nelle trappole, nonostante non si sia degli sprovveduti. Non si tratta infatti di essere giovani e inesperti: purtroppo i rischi, anche per chi ha esperienza, sono sempre dietro l’angolo. E chi truffa lo fa di mestiere e ogni giorno studia per mettere a punto tentativi di frode sempre più all’avanguardia e sofisticati". L’appuntamento è questa mattina con i ragazzi delle classe quarte e quinte superiori.