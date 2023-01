Corso Cervi pedonale La sindaca lancia la sfida

La pedonalizzazione di corso Fratelli Cervi accende il dibattito a Riccione Paese. Da una parte i residenti e alcuni commercianti, stanchi di dover fare i conti con traffico, inquinamento e rumori, dall’altra la maggior parte dei negozianti, convinta che l’isola pedonale segni la desertificazione della via, quindi il declino delle proprie attività. Il problema è riemerso mercoledì sera durante l’incontro che al Centro della Pesa ha riunito un centinaio di persone. Sull’onda delle lamentele riguardanti viabilità e decoro la sindaca Angelini ha lanciato la sfida: "Abbiamo il coraggio di pedonalizzare corso Fratelli Cervi? Ve la sentite di andare incontro al futuro, riducendo l’inquinamento ambientale e acustico, aumentando il livello di sicurezza che ci chiedete? Vi invito a riflettere e a trovare una posizione condivisa". Nella blacklist dei residenti la continua violazione della Ztl notturna, le gimkane dei ragazzini tra fioriere e negozi, auto che superano i 50 chilometri orari. Se ne parla da trent’anni, ma le esigenze tra residenti e buona parte dei commercianti cozzano tra loro e tutto resta come prima. Vista l’aria che tira, la presidente del comitato d’area Vilma ha chiesto alla sindaca un incontro solo con gli operatori dell’area interessata. Oreste Capocasa, assessore alla Polizia locale, annuncia intanto una maggiore presenza degli agenti: "Stiamo investendo in modo massiccio sulla sicurezza _ premette _, a breve si insedierà la comandante Isotta Macini e apriremo un bando per assumere dieci agenti locali".

Capocasa punta sulle telecamere che saranno d’aiuto anche ai carabinieri e sulla necessità di istituire la figura del vigile di quartiere. Tra i temi della serata i parcheggi. Rispuntano quelli previsti una decina di anni fa all’ospedale Ceccarini, proprio in seguito alla demolizione del fabbricato della Dermatologia. "E’ in corso una trattativa con l’Ausl _ dice l’assessore Simone Imola _ per cui saremo noi, come Comune, a costruire e a gestire i nuovi posti auto". Si fa intanto più vicino il restyling di piazza Unità, intervento considerato strategico per tutta la città. Angelini fissa le date: progettazione nel 2023, apertura del cantiere, come previsto nel piano triennale, nel 2024. In merito sottolinea che "anche in fase di progettuale il rapporto con cittadini e operatori sarà molto intenso, dedicato al confronto col quartiere". Si procede intanto con la realizzazione delle due rotatorie lungo la circonvallazione, una all’incrocio con viale Frosinone, l’altra all’intersezione con viale Abruzzi.

