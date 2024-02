Corso di laurea solo in inglese. La Crusca prova a salvare l’italiano

Rimini, 26 febbraio 2024 – Corso di laurea in Economia del turismo solo in inglese: a scendere in campo, esprimendo "preoccupazione" per l’abolizione del percorso in lingua italiana, è l’Accademia della Crusca.

Che ha preso posizione con una lettera aperta a firma del presidente Paolo D’Achille, inviata al ministro dell’Università e della ricerca scientifica Anna Maria Bernini e al rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari.

"La progressiva eliminazione dell’italiano dall’insegnamento universitario, come pure dalla ricerca, in vista di un futuro monolinguismo inglese – sottolinea D’Achille – costituisce, come ha osservato anche la European federation of national institutions for language (Efnil), un grave rischio per la sopravvivenza dell’italiano come lingua di cultura, ma anche come lingua tout court, una volta privata di settori fondamentali come i linguaggi tecnici e settoriali".

Un passo indietro. L’Università di Bologna ha deciso che dal prossimo anno accademico il corso triennale che si svolge a Rimini sarà solo in lingua inglese – si chiamerà Economics of tourism and cities – abbandonando quello in italiano. Ha fatto sentire la sua voce contraria la presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis: "Ripensateci".

Lo stesso appello è stato lanciato attraverso una pioggia di email indirizzate al rettore, su iniziativa del portale Italofonia.info. Poi si è mossa l’Accademia della Crusca.

"Esiste – sottolinea D’Achille, dopo una riunione del consiglio direttivo dell’Accademia in cui si è discusso della questione – una esplicita sentenza della Corte costituzionale che, pur ammettendo e anzi promuovendo la didattica in inglese, richiede espressamente che la lingua italiana non venga estromessa del tutto da ogni corso di studi, tanto che anche il Politecnico di Milano, che prevedeva corsi interamente in inglese, ha tenuto almeno parzialmente conto di tale sentenza inserendo qualche insegnamento in italiano. Come è possibile che tale sentenza venga ignorata?".

Il nuovo corso in Economics of tourism and cities – per il quale è arrivato il via libera dal ministero – sarà presentato all’interno della ‘virtual fair’ dell’Università di Bologna domani e mercoledì, il primo open day è in programma il 4 aprile.

Una scelta che all’Accademia della Crusca piace poco. "Si parla di turismo ed è verosimile pensare che ci si riferisca a quello che ha per oggetto l’Italia, le sue città, il suo incomparabile patrimonio di beni naturali, artistici, archeologici, storici e culturali. Possibile – si chiede il presidente D’Achille – che in questo quadro la lingua italiana sia tagliata del tutto fuori? Ma i nomi delle città, degli artisti, delle opere, dei musei, non sono ancora in italiano?".