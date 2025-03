Corso di ‘sopravvivenza’ per seicento negozianti

Riccione diventa la capitale italiana del commercio. Oltre 600 negozianti si sono riunidi al parco Oltremare per lo Shop Survivor, evento negli anni ha aiutato oltre seimila imprenditori ad apprendere gli strumenti per affrontare le novità del settore. Il corso, sold out da mesi, vede come ideatore Massimiliano Alvisi, riminese con 20 anni di esperienza nel retail, che ha scelto di condividere con il metodo che applica da tempo anche nelle proprie attività.

"I numeri del commercio sono sotto gli occhi di tutti - spiega Alvisi - ed è innegabile che siamo di fronte a un cambiamento epocale. Secondo i dati di Confesercenti, negli ultimi 10 anni il numero di negozi di vicinato in Italia è diminuito di oltre 100mila unità, con una perdita del 20% delle attività commerciali indipendenti. Secondo l’analisi di Unioncamere-InfoCamere sulla nascita e mortalità delle imprese giovanili, nel decennio si sono perse oltre 66mila attività commerciali (-36,2%) guidate da under 35. Ciò che fa meno notizia sono le storie di chi riesce ad avere successo. In questi anni abbiamo avuto centinaia di negozianti che sono riusciti a cavalcare il cambiamento. Oggi diventa fondamentale saper attirare e coltivare il cliente, innovare la propria attività nell’esposizione, nel modo di comunicare, nel modo di gestire".