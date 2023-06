Corso da meteorologi in spiaggia a Riccione: adesso le previsioni le fanno i bagnini

Rimini, 22 giugno 2023 – Il bagnino diventa un meteorologo. In spiaggia è una consuetudine chiedere al bagnino che tempo fa. Ha trascorso una vita tra cielo e mare, sentendo i venti sulla pelle, vedendo i movimenti delle nuvole, chiudendo gli ombrelloni quando con il sole prima che in pochi minuti arrivi il temporale. Ma oggi, gli associati alla Cooperativa bagnini guidata da Diego Casadei hanno voluto fare un salto in avanti, andando a scuola da meteorologi per dare fondamenta scientifiche a ciò che dicono ai propri clienti e a ciò che scrivono sui social. D’altronde i bagnini riccionesi hanno una tradizione in materia di previsioni meteo, basti chiedere a Enrico il bagnino che da tanti anni fa le previsioni su Radio Deejay. Questa volta ad avere l’idea di studiare da meteorologo è stato Gilberto Fuzzi.

Fuzzi, come le è venuto di organizzare un corso di formazione per i colleghi della Cooperativa bagnini di Riccione?

"Ho pensato alle tante volte in cui i clienti mi chiedono ‘che tempo fa’. Chi di noi non guarda il cielo e risponde con l’esperienza che possiede. E mi sono ricordato di quanto accaduto a settembre, uno dei diversi eventi eccezionali che ormai sta coinvolgendo anche le nostre zone. Così mi sono detto che è importante fare un passo in più conoscendo la materia e dando fondamenta scientifiche a quello che si dice o si scrive".

Quando ne ha parlato con la Cooperativa cosa le hanno detto i colleghi?

"Carta bianca. Ho presentato quella che ritenevo un’idea da sviluppare e mi hanno detto ‘Gilberto vai’. così ho fatto".

Com’è andata?

"Ho cominciato a prendere contatti con i soggetti che fanno previsioni meteorologiche. Infine Paolo Corazzon di 3BMeteo si è detto molto interessato all’idea che ho proposto. Così è nata la collaborazione che ha portato a un primo corso base di meteorologia che si è svolto qui a Riccione alcuni giorni fa, nella sala riunioni della Cooperativa. A tenere la lezione è stato Daniele Olivetti"

Quanti eravate?

"E’ stato un appuntamento molto partecipato, erano presenti oltre una quarantina di bagnini. Vista la stagione avanzata è un ottimo risultato. Ma non ci fermiamo qui, torneremo a farne altri al termine della stagione”.

Cosa avete imparato?

"E’ stato molto istruttivo perché abbiamo imparato a conoscere meglio i venti, la brezza, a leggere quanto sta accadendo in cielo, ed anche a capire meglio come tradurre i dati che si hanno a disposizione in previsioni. E’ importante partire da basi scientifiche soprattutto in un periodo in cui vediamo il clima produrre effetti e fenomeni inaspettati"

L’esperienza del bagnino non regge ai mutamenti climatici?

"Credo che prima di tutto sia necessario conoscere e informarsi. Stiamo vedendo tutti che anche le nostre zone sono toccate da eventi improvvisi, inattesi ed estremi. Proprio per questo è bene conoscere la meteorologia, partire dalla fondamenta".

Avrete uno strumento in più contro il meteo terrorismo?

"Essere credibili quando si parla di previsioni è importante. Avere una conoscenza scientifica di ciò di cui si parla è un punto di partenza".