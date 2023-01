Corso pedonale, i cittadini si dividono

Nives Concolino

La sfida lanciata dalla sindaca Daniela Angelini sulla pedonalizzazione della principale arteria di Riccione Paese è di quelle importanti. "Abbiamo il coraggio di pedonalizzare corso Fratelli Cervi? Ve la sentite di andare incontro al futuro, riducendo l’inquinamento ambientale e acustico, aumentando il livello di sicurezza che ci chiedete?". Sono le domande poste l’altra sera alla pubblica assemblea, in seguito a una serie di proteste sollevate soprattutto dai residenti per traffico, inquinamento e rumori. Per gli abitanti e per qualche commerciante l’isola sarebbe la benvenuta, ma non è così per la maggior parte dei negozianti.