Corso per arruolare le guide turistiche

Sta per partire a San Marino un corso di formazione per guide turistiche e accompagnatore turistico, organizzato dall’ufficio del Turismo in collaborazione con il centro per la formazione professionale. "Il percorso formativo – spiegano dal Turismo – è rivolto a chi vuole approfondire la conoscenza del patrimonio storico, artistico, legislativo, architettonico, archeologico e naturalistico della Repubblica di San Marino e si propone di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per accedere all’esame di abilitazione professionale di guida e accompagnatore". Le lezioni si terranno nei mesi di marzo e aprile 2025 e si svolgeranno il venerdì pomeriggio e per l’intera giornata del sabato. La procedura di preiscrizione al corso dovrà essere effettuata su www.gov.sm seguendo le indiazioni. Iscrizioni aperte fino alle 13 del prossimo 7 marzo.