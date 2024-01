Corso per sommelier all’hotel Ambasciatori

Parte il corso di primo livello per sommelier Ais Romagna. L’appuntamento è per oggi alle 20.30 all’hotel Ambasciatori Resort di Riccione con la presentazione del corso, mentre le lezioni partiranno il 24 gennaio. Il cordso è riservato a coloro che sono interessati per passione o per lavoro a conoscere il mondo del vino e la professione del sommelier. Verranno approfonditi gli aspetti della viticoltura, enologia, servizio del vino, organizzazione e gestione della cantina. A termine del percorso sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo.