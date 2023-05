CorTe, cala il sipario sulla stagione teatrale Cinquemila presenze complessive e 8 sold out

Il Teatro CorTe è tornato protagonista dello spettacolo dal vivo. Nel primo anno di ritorno alla normalità dopo la pandemia, il pubblico ha subito ritrovato l’affezione per le serate dal vivo, per le repliche in matinée scolastica e per le domenicali rivolte alle famiglie. Lo dimostrano i sold out che hanno caratterizzato tutte le rassegne (serale, domenicali, matinée). Iniziata il 3 dicembre e conclusa il 6 maggio, la stagione del CorTe si è chiusa con quasi 5mila presenze complessive, con una media di oltre 150 utenti a spettacolo, su una capienza di 187 posti. Dei 13 spettacoli proposti in cartellone, tra prosa comico e musica, ben 8 hanno registrato il tutto esaurito. "È un bilancio estremamente positivo – dichiara il sindaco di Coriano, Ugolini – che ha visto spettacoli fruibili rivolti a un pubblico eterogeneo con il coinvolgimento e la partecipazione di bambini, studenti e adulti di ogni età. Un cartellone con rappresentazioni di qualità e progetti, peraltro, rivolti anche alle scuole di Coriano e fuori comune. Grazie alla costante collaborazione con la compagnia Fratelli di Taglia, il teatro CorTe si conferma punto di riferimento culturale". Successo anche per le domeniche a Teatro, 6 spettacoli tutti sold out. La stessa cosa si è verificata per le 12 repliche di Teatro in matinée per le scuole, dimostrando il rinnovato interesse per le uscite a Teatro dopo questi difficili anni di restrizioni. La compagnia dei Fratelli di Taglia, che ne cura la gestione e la direzione artistica dalla stagione 201213, festeggiando quest’anno i 10 anni, ha proposto un cartellone ricco e vario, portando in scena diversi artisti. Grande spazio come da tradizione è stato dato alla musica.

Rosalba Corti