Cortei, incontri e film contro la violenza di genere

In marcia contro la violenza sulle donne. Si terrà sabato 23 novembre, lo stesso giorno in cui si accenderanno le luminarie di Natale, l’evento È per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne. La marcia partirà da piazza Cavour intorno alle 16,30: attraverserà il centro storico, per poi fare ritorno verso le 17,30 in piazza, dove si alterneranno sul palco vari interventi. La manifestazione si concluderà alle 18 con l’accensione delle luminarie. La camminata è uno dei tanti eventi in programma questo mese nella nostra provincia per dire ’no’ alla violenza sulle donne: in calendario incontri, testimonianze, spettacoli e film.