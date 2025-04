Corteo dei trattori e ’ligaza’ in piazza per la festa del lavoro

La sfilata dei trattori. E poi musica, giochi e l’immancabile ligaza in piazza. Giovedì a Santarcangelo torna la festa del Primo maggio promossa da Cia Romagna. Un appuntamento tradizionale e molto atteso con cui si celebra il valore del lavoro, l’importanza dell’agricoltura. Una festa per incontrare i produttori e valorizzare le eccellenze locali. Il ritrovo dei partecipanti e dei mezzi agricoli sarà alle 9.30 in piazza Gramsci, per poi partire con il tradizionale corteo. Alle 11, in piazza, gli interventi del sindaco Filippo Sacchetti, e dei dirigenti di Cia Stefano Francia, presidente regionale, Danilo Misirocchi e Lorenzo Falcioni, rispettivamente presidente e vicepresidente di Cia Romagna. Fin dal mattino piazza Ganganelli sarà animata dalla musica folk romagnola del duo Emisuréla, per i bambini animazione e giochi. Alle 13 tutti a tavola in piazza con la ligaza.