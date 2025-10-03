Corteo a Rimini per la Flotilla tra cori, striscioni e tamburi: città bloccata

Rimini, 3 ottobre 2025 – La città stamattina si è svegliata bloccata. Dalle 10 in punto, quando il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla è partito dall’Arco d’Augusto, Rimini ha iniziato a vivere una giornata di passione. Un serpentone colorato e rumoroso, fatto di bandiere, striscioni e megafoni, si è mosso lentamente lungo le vie del centro, pronto a farsi sentire e a richiamare l’attenzione su una protesta che la Cgil definisce necessaria e inevitabile.

A Rimini, il cuore della protesta batte forte all’Arco d’Augusto. Già dalle 9.30 si respirava aria di corteo: tamburi, cori, studenti con cartelli artigianali e lavoratori arrivati da tutta la provincia. Tantissimi i manifestanti hanno risposto alla chiamata, sfilando in un percorso che tocca i Bastioni orientali, via Roma, piazzale Cesare Battisti, via Ravegnana, via Savonarola, il ponte dei Mille, via Matteotti, via Tiberio e il Corso d’Augusto, per tornare infine al punto di partenza.