Corteo in moto per l’addio a Giannini

Saranno in tantissimi oggi alla chiesa di San Raffaele per i funerali di Stefano Giannini, l’imprenditore di 49 anni morto domenica mentre viaggiava in moto a Campotosto in Abruzzo. Stamattina alle 10 le esequie: la parrocchia allestirà anche uno spazio esterno per permettere di seguire la messa a chi non troverà posto in chiesa. Saranno presenti molti amici di Stefano, compresi quelli che condividevano con lui la passione per i motori. Alcuni di loro si presenteranno in moto, per ’accompagnarlo’ nell’ultimo viaggio verso il cimitero di Corpolò. Stefano lascia la compagna Chiara e il figlio Matteo, Emanuele, i genitori Umberto e Mimma, il fratello Christian, tanti altri parenti e amici. La dinamica dell’incidente che gli è costato la vita ormai è chiara: Stefano viaggiava a (circa) 50 km orari, quando ha perso il controllo della moto, è scivolato sull’asfalto ed è stato così travolto da un’altra moto, che procedeva in senso opposto e l’ha investito.