Corteo in piazza Cavour per celebrare la Liberazione

Si aprono questa mattina al Parco Cervi le cerimonie per la Festa della Liberazione, festa nazionale della Repubblica che ogni anno si celebra il 25 aprile per ricordare la Liberazione dell’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista, di cui quest’anno ricorre il 78° anniversario. Alle 9,45 si ritroveranno autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, studenti, cittadini per la posa della corona al monumento della Resistenza. Da qui, poi, partirà il corteo che si concluderà in piazza Cavour, dove prenderanno la parola (intorno alle 11) il sindaco Jamil Sadegholvaad e Lanfranco De Camillis, Anpi Rimini, per l’orazione celebrativa. Alle 9,30 al piazzale cinema Settebello, in via Roma, start di ’Rimininbici’, pedalata ecologica organizzata dal Dopolavoro Ferroviario e dalle Guardie Ecologiche Volontarie con arrivo alle 11 in piazza Cavour. Nel pomeriggio, dalle 14, deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascista, a cura di Anpi Rimini. Alle 17 al Teatro degli Atti in via Cairoli andrà in scena ’Germano Nicolini, una bella Resistenza’ racconto poetico della vita di Germano Nicolini - Il comandante Diavolo, un protagonista della Resistenza, di Daniele Aristarco con Daniele Aristarco e Roberto Billi. Lo spettacolo è promosso da Amir O.F. e Mare di Libri in collaborazione con Anthea Rimini (l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti).

L’elenco della cerimonie promosse da Anpi nella giornata odierna è lungo, dai comuni della costa all’entroterra a Valmarecchia e Valconca. "Tutte le nostre iniziative si affiancheranno alle celebrazioni istituzionali promosse dalle amministrazioni comunali: invitiamo la cittadinanza alla massima partecipazione per rafforzare la memoria storica", sottolinea il Comitato provinciale Anpi. "La Costituzione è figlia dell’antifascismo – ricorda la presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti –. Dobbiamo tramandare i valori democratici per vaccinarci contro l’oblio e il ripetersi delle peggiori pagine della nostra storia".