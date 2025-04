Corteo per la Liberazione. A Cattolica la pioggia non ferma il ricordo

A Cattolica neppure il maltempo ha fermato ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista. In tanti hanno sfidato la pioggia per prendere parte a ogni fase della commemorazione, dall’alzabandiera e deposizione delle corone alla processione in corteo, accompagnato dalla banda di Colombarone e Fiorenzuola di Focara, fino a piazza Roosevelt dove, dopo l’alzabandiera e deposizione di corone al Monumento alla Pace, si sono alternati gli interventi della sindaca Franca Foronchi, di Maurizio Castelvetro, presidente di Anpi di Cattolica-San Giovanni in Marignano e Silvio Di Giovanni, scrittore cattolichino. Grande commozione alla consegna dell’attestato per il partigiano Odoardo “Edo” Conti, appena scomparso. A ricevere la pergamena sono stati i suoi famigliari. "Mio nonno è stato un grande antifascista" il ricordo del nipote.

"È bello vedere come Cattolica risponda sempre con grande partecipazione – ha detto la Sindaca Foronchi –. Siamo numerosi ed è molto importante essere qui oggi. Sono passati 80 anni da quel 25 aprile del 1945. Ci stiamo allontanando sempre di più da quei fatti e se ne stanno andando i testimoni di quella immane tragedia. Per questo il nostro compito, di istituzioni e di adulti, è di tenere sempre viva la memoria di quei giorni".