Corteo per la pace nelle strade Quattrocento ucraini sfilano: "Adesso liberateci da Putin"

"Gloria all’Ucraina, gloria agli eroi, gloria alla nazione". Lo hanno urlato a squarcia gola ieri i circa quattrocento partecipanti della marcia organizzata da People for Ukraine, Italia-Ucraina Maidan e, fra gli altri, i Radicali. A un anno esatto dall’invasione russa per ribadire che il coraggio degli offesi è inesauribile e che la libertà dall’oppressore va ottenuta senza se e senza ma: "Crimea inclusa". Cori toccanti, lacrime, ma anche attacchi decisi a Vladimir Putin: "Terrorista e assassino". Molti i riminesi di origine ucraina presenti: "Non sono andato a combattere perché vivo in Italia da 20 anni e ho quattro figli", a parlare dispiaciuto è Alexander. Presente, con la fascia Tricolore, anche l’assessore Francesco Bragagni: "siamo vicini al popolo ucraino, questo è un messaggio di pace". Tanti i ringraziamenti per gli italiani: "grazie per quello che fate e per quello che avete fatto", dice commosso Taras ai microfoni.

Nazionalismo che si acuisce, come in occasione di tante guerre. Dall’Arco d’Augusto il corteo si è fermato in Piazza tre Martiri perché "luogo simbolo della resistenza partigiana e adesso anche della nostra resistenza" spiega al megafono Dmytro Shchukin di People for Ukraine. Poi un minuto di silenzio. E suonano nell’aria le sirene della guerra per ricordare la paura e i morti. Al termine della marcia, poi, è iniziato il dibattito in piazza Cavour dove gli ucraini hanno pregato per i soldati caduti. Dal 24 febbraio 2022, quando è iniziato il conflitto, "circa 3mila profughi arrivati a Rimini sono stati accolti dagli albergatori" afferma Domenico Morra di Italia-Ucraina Maidan. Oggi si scenderà ancora in piazza e al cinema Tiberio alle 21 arriverà la regista ucraina Maryna Er Gorbach per presentare il suo film Klondike, ambientato quando il conflitto era ancora in procinto di evolvere al peggio.

Andrea G. Cammarata