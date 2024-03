Cosa mangiano i nostri bambini?

La ristorazione scolastica non deve solo di nutrire, ma promuovere anche stili corretti di vita, contrastare le diseguaglianze, limitare gli sprechi alimentari. Per conoscere i vari aspetti che contraddistinguono il servizio mensa scolastico si terrà un incontro dal titolo "La mensa scolastica al passo con i tempi". L’appuntamento è domani alle 17 al Centro Culturale Polivalente. Durante i primi anni di vita del bambino e durante la crescita le figure genitoriali sono il modello cui riferirsi per l’acquisizione di abitudini alimentari corrette. Ma di concreto cosa possiamo fare? È a questa domanda che si cercherà di rispondere durante il confronto con Ausl, la ditta Gemos, la dietista e i genitori.